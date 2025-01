Zeca Pagodinho curte férias ao lado dos netos - Reprodução Instagram

Publicado 17/01/2025 11:50 | Atualizado 17/01/2025 11:52

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, está aproveitando as férias ao lado dos netos. O cantor publicou registros, no Instagram, nesta quinta-feira (16), acompanhado de Domênico, de 2 anos, Noah, de 14, Miguel, de 2 e Martin de 7 meses, e recebeu elogios de seguidores.

"Status das férias: Curtindo muito com os meus netinhos", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem do artista. "Como deve ser maravilhoso conviver com o Zeca. Aliás, melhor ainda ser neto dele", disse um. "Parabéns, Zeca, Curta mesmo! Aproveite. É muito gostoso estar com os netos", afirmou outro. "Que delícia, Zeca! Aproveite muito essa fase", comentou mais um fã.

Recentemente, Zeca Pagodinho encantou internautas ao mostrar que adotou dois gatos. Os bichanos vieram de uma ONG que resgata animais e foram nomeados como 'Botafoguinho' e 'Pantera', devido suas características físicas.