Camila Kashiura e Miguel Filpi, de ’Ilhados com a Sogra 2’, anunciam separaçãoReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2025 14:27 | Atualizado 17/01/2025 14:38

Rio - Os influenciadores Camila Kashiura e Miguel Filpi, vencedores da segunda temporada do reality "Ilhados com a Sogra", da Netflix, anunciaram nesta sexta-feira (17) que não estão mais juntos. Segundo o casal, eles enfrentavam problemas no relacionamento e decidiram encerrar o romance em novembro de 2024.



A revelação do término aconteceu apenas agora. De acordo com Camila Kashiura, o casal tentou se "reconectar" nas últimas semanas, mas sem sucesso. "A gente optou por não falar enquanto a gente não tivesse uma decisão sobre isso", afirmou ela em um vídeo publicado nas redes sociais.



Camila explicou que o reality foi gravado há cerca de um ano e que a separação aconteceu meses após o fim das filmagens. "O programa foi gravado, mais ou menos, um ano atrás. Um ano, gente, acontece muita coisa na vida das pessoas. Um ano muda muita coisa, um ano a vida acontece. Relacionamentos não são fáceis".



A influenciadora revelou que o casal enfrentava dificuldades de convivência. "Nada do que vocês viram sobre a gente foi mentira, foi tudo muito verdadeiro. Teve e tem muito amor, carinho, respeito, mas casamentos são difíceis. A gente já tava numa onda de problemas, por personalidades mesmo, temos o gênio um pouco difícil, temos criações muito diferentes, então, isso impacta muito".



Camila também compartilhou que ela e Miguel foram morar juntos logo no início do relacionamento. "A gente foi morar junto no primeiro dia que a gente se conheceu, então, a gente não teve fase de namoro, essa fase de processar as diferenças. Foi tudo ao mesmo tempo".



Apesar de terem tentado uma reconciliação, os dois não conseguiram superar as diferenças. "Fizemos o programa, continuamos juntos por alguns meses. A gente se separou em novembro de 2024 e desde que a gente se separou, a gente tem tentado se reconectar, se entender, pra ver o que a gente consegue fazer. Mas tá muito recente, muito novo esse término", declarou Camila.



Miguel Filpi também se manifestou sobre o fim do relacionamento. "Não preciso acrescentar nada. Como ela disse: seguimos nosso caminho separados. Existe muito carinho, amor e respeito e não houve nenhum 'erro' de nenhuma das partes", escreveu em seus stories.



Divisão do prêmio



Na época da vitória, Celina, mãe de Camila, anunciou que o prêmio de R$ 500 mil conquistado no reality seria dividido entre dois objetivos: R$ 300 mil seriam destinados à faculdade de medicina de Camila, e o restante seria usado para um tratamento de inseminação artificial, planejado para que ela pudesse engravidar. "A divisão do prêmio será justa e estamos todos de acordo. Peço que respeitem nosso espaço e privacidade no momento porque já está sendo difícil o suficiente para processarmos tudo. Agradeço de coração todas as mensagens de carinho e amor", afirmou Miguel.



Durante o vídeo em que anunciou o término, Camila fez questão de ressaltar a importância de sua participação no programa, destacando que tanto Miguel quanto sua mãe merecem reconhecimento pela vitória, mas que ela também teve um papel essencial. "Se não tivesse a Camila, não teria genro e não teria sogra. Se não tivesse a filha Camila, não teria essa relação. Eu posso não ter sido ativa na hora, porque é uma dinâmica do próprio programa, mas não uma escolha minha, mas eu sou ativa aqui, na vida deles, na minha vida, na vida das pessoas que estão comigo".