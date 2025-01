João Gomes e Ary Mirelle celebram primeiro ano do filho com festa temática do circo - Reprodução / Instagram

Rio - João Gomes e Ary Mirelle comemoraram com grande estilo o primeiro ano de vida do filho, Jorge. A celebração, que aconteceu no dia 16 de janeiro, foi realizada no Santo Capim Aldeia, em Camaragibe, Pernambuco, e contou com o tema "Circo". Nas redes sociais, o casal compartilhou neste sábado (18) um álbum de fotos com registros especiais do dia.



"Sejam bem-vindos ao Circo do Jorge!", escreveram na legenda do post.



Recentemente, o casal homenageou o pequeno Jorge com um vídeo que reuniu momentos marcantes, desde a gravidez de Ary Mirelle até o aniversário. "Um ano do nosso maior amor, nosso Jorge, nosso guerreiro. Você é tão amado meu filho, você foi tão esperado. Não imaginamos nossa vida sem você mais, e não conseguimos nem lembrar de como era a vida antes de você chegar", declararam os pais apaixonados.