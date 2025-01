Beatriz Reis passa sufoco em voo e lamenta presente quebrado - Reprodução / Instagram

Beatriz Reis passa sufoco em voo e lamenta presente quebrado Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2025 15:56

Rio - A ex-BBB Beatriz Reis compartilhou nos stories do Instagram um momento tenso que viveu durante um voo recente. Além de enfrentar uma forte turbulência, ela relatou que um dos presentes recebidos de fãs acabou quebrado. A influenciadora, que já admitiu ter medo de voar, contou em detalhes como tudo aconteceu.



"Ontem aconteceu uma coisa que me deixou pu**. Fiquei tão chateada! Não gosto de pegar avião, detesto. Ai que raiva que me deu! Estava pousando em São Paulo, e meus fãs me levaram presentes no aeroporto do Rio de Janeiro. Presentes maravilhosos! Mas um deles quebrou. Vou colar. O piloto foi pousar o avião, acho que não estava conseguindo parar. Então, deu uma freada brusca. Do lado da minha poltrona coloquei a minha bolsa com o notebook e os presentes que me deram. Quando freou, só vi as coisas voando e caindo. Fora o medo que você passa, né? Só Jesus na causa", desabafou.



Apesar do susto, Beatriz afirmou que pretende reparar o presente quebrado e agradeceu o carinho dos fãs.