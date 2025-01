Deborah Secco exibe registros na neve - Reprodução Instagram / Igor Melo

Deborah Secco exibe registros na neve Reprodução Instagram / Igor Melo

Publicado 18/01/2025 13:11

Rio - Deborah Secco, de 45 anos, exibiu registros na neve e recebeu elogios de internautas, nesta sexta-feira (17). A atriz publicou fotos, no Instagram, mostrando que está aproveitando as férias em Aspen, nos Estados Unidos, ao lado da filha, Maria Flor, fruto da sua antiga relação com Hugo Moura. "Close na neve", escreveu na legenda.

fotogaleria

Internautas comentaram na postagem da artista. "Sabe ser elegante, né?", disse um. "Amei as fotos. Foi incrível acompanhar essa viagem. Você sempre arrasando nos looks", afirmou outro. "Essas fotos ficaram lindas demais! Morrendo de amor com cara da Flor", comentou mais um fã.

Recentemente, Deborah Secco estava em Orlando para adquirir uma casa na cidade , que é o destino favorito de sua filha. A atriz compartilhou com os seguidores, nas redes sociais, que visitou imóveis ao lado de uma corretora.