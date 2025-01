Helen Pomposelli - Divulgação

Publicado 19/01/2025 05:00

Rio - Com o tema "Ser ou não ser! O teatro como forma terapêutica", a jornalista e escritora Helen Pomposelli estreia a primeira edição do talk show "Conversas de Cura", nesta quarta-feira (22), no Fashion Mall, Zona Sul do Rio. Ao DIA, a terapeuta dá dicas de como 'abrir caminhos' e renovar a energia para o ano que iniciou, além de comentar as expectativas para o evento sobre autoconhecimento e bem-estar.

"O Talk será também uma vivência, uma experiência para quem vier. Ou seja, o 'Conversas de Cura' é uma oportunidade para quem está perdido e quer procurar um propósito, um autoconhecimento, um momento de relaxamento e de parar para pensar em outras coisas importantes que somam na vida", acredita Helen.



Na primeira edição do evento, que tem o objetivo debater assuntos relacionados a cura física, mental e energética, os convidados serão ator e diretor Alexandre Mello, o coreógrafo e bailarino Toni Rodrigues, a atriz Claudia Mauro e a cantora Patrícia Mauro.

Previsões e alinhamentos energéticos para 2025

Por meio do tarô terapêutico, ela fala quais são as previsões para 2025: "É o ano de união, de força através de grupos, compartilhamentos, parcerias, de estarmos reunindo pessoas para projetos, criações e caminhos de vida". Ela explica que essa leitura é feita através das 'Lâminas Sagradas', instrumento de um trabalho de cura chamado 'Fogo Sagrado'.

Helen, então, comenta quais são os comportamentos de cura a serem adotados no ano que iniciou. "Conexão com a natureza, honrar a família, amar incondicionalmente um animal, respeitar a si próprio, ter autocuidado e ter empatia pelos sentimentos e propósitos dos outros, ou seja, o não julgamento".



Para auxiliar nesse alinhamento enérgico, a escritora dá uma dica de banho de ervas. "Particularmente, eu gosto muito de abrir caminhos de 2025 com manjericão e lavanda. Um banho com essa dupla traz paz, prosperidade, leveza e limpeza. Você fica pronto para receber amor e compreender os que precisam de amor".



Para se aprofundar no assunto, ela aconselha uma consulta. "É necessário uma consulta para ver qual o chakra você precisa alinhar através de uma anamnese e depois disso, fazer um alinhamento com o banho de cristais, a aromaterapia, o sounhealing e até a constelação familiar, se for o caso". No entanto, dá para adiantar o processo do alinhamento energético a sós: "Mas se você quiser começar sozinho, a minha dica é andar descalço na grama, fazendo uma meditação e sentindo os pés na terra, respirando, aceitando o seu momento, não controlando resultados e se conectando com a natureza", fala Helen.



Ela ainda revela que a baleia é o animal de poder para o ano que iniciou. "Tem como palavras chave contatos, mistérios, sentimentos, profundidade, intensidade, paixão e fortes emoções. A baleia é grandiosa como uma montanha. Ela nos dá sua graça à luz da lua. Poucas pessoas veem uma baleia pessoalmente, o que as torna seres especiais e emocionantes. Assim, 2025 é um ano para grandes emoções. Ir fundo é para poucos e loucos! Sentir, vivenciar as emoções dá sentido à vida. Sentir o coração bater mais forte. Nos tornando assim mais divinos. Sentimento é asas, é alimento, é magia, num infinito de possibilidades".

Helen Pomposelli

Helen já trabalhou como jornalista e produtora de moda, personal stylist, editora e repórter na área de bem-estar, gastronomia, comportamento e moda. Ela também foi apresentadora do "Vamos Combinar", do GNT. Além disso, é autora dos livros infantis "Keka tá na Moda", "As saias voadoras de Keka" e "O brechó chique de Keka", da editora Rocco.

Serviço

Conversas de cura com Helen Pomposelli no Teatro Fashion Mall

Tema da edição: Ser ou não ser! O teatro como forma terapêutica

Data: 22 de janeiro, 2025

Horário: 20h

Local: Teatro Fashion Mall - Estrada da Gávea, 899, 2 piso, São Conrado, RJ

Telefone: (21) 998578677

14 anos

Valor: R$120