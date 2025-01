Ary Mirelle comenta sobre os desafios na maternidade - Divulgação/João Pedro Soares

Publicado 19/01/2025 05:00

Rio – Mãe, influenciadora digital e mulher do cantor João Gomes! Ary Mirelle, de 22 anos, tem ganhado cada vez mais destaque nas redes sociais. Com cerca de seis milhões de seguidores no Instagram, a pernambucana compartilha um pouco de sua rotina, incluindo, os momentos de lazer com a família, desafios da maternidade e receitas, e recebe uma onda de carinho dos fãs.

"Meu crescimento nas redes tem sido uma surpresa boa. Fico muito feliz em saber que tantas pessoas gostam de me acompanhar. Eu quero usar isso para inspirar outras mulheres e mães. Gosto de criar conteúdos do meu dia a dia, sobre maternidade e família para mostrar que a vida real não é só o que a gente vê na internet", afirma ela, que fala sobre a possibilidade de voltar a cursar odontologia.

"É um sonho que deixei pausado, mas que ainda está guardado no coração. Eu não descarto essa possibilidade, apesar de não ser algo que eu tenha desejo de fazer agora, pois tenho outras prioridades. A maternidade e o trabalho como influenciadora têm tomado todo o meu tempo, claro que dê uma maneira positiva, pois são coisas que amo fazer. Então quem sabe no futuro, né? Eu gosto de deixar as portas abertas", destaca.

Para conciliar todas as funções é necessário dedicação. "É tudo muito corrido, mas a gente dá um jeito, né? Eu tento organizar a rotina pra dar atenção pro Jorge, para o João e para as minhas coisas das redes. Tem hora que bate o cansaço, mas eu respiro fundo e sigo. É um equilíbrio difícil, mas quando vejo o sorriso de Jorge, amor de João, ou recebo uma mensagem de carinho nas redes, sinto que tudo vale a pena", diz Ary.

Maternidade

Mamãe de Jorge, de um ano, a pernambucana considera que 'ser mãe é lindo demais, mas também não é uma tarefa fácil'. "O maior desafio é dar conta. A gente quer ser perfeita para aquele serzinho que depende da gente para tudo, e às vezes bate aquela dúvida: 'Estou fazendo certo?'. Tem também as noites mal dormidas, o cansaço acumulado. E olha, é algo que não acaba nunca. Cada fase tem seus desafios: primeiro é a amamentação, depois as cólicas, e agora o Jorge está na fase da curiosidade, de querer explorar tudo. Eu fico com o coração na mão só de pensar nos perigos, mas ao mesmo tempo é emocionante ver ele crescendo e descobrindo o mundo. Acho que acompanhar esse crescimento também é um desafio, pois sei que vou sentir muita falta dessas fases", analisa.

Ela também conta quais foram as principais mudanças físicas e emocionais após a gestação: "São grandes. Fisicamente, o corpo muda muito, a gente sente que ele nunca mais vai ser o mesmo. Tem coisa que volta, mas tem coisa que não. Eu, por exemplo, tive bastante estrias, mas fiz alguns tratamentos para melhorar isso. Emocionalmente, é como se meu coração tivesse ficado do lado de fora do peito. A gente sente tudo mais forte. Fico emocionada com coisas que antes eu nem ligava, mas também a ansiedade aumentou. Vivo preocupada, pensando se ele está bem, se estou dando conta de ser uma boa mãe. É um turbilhão de sentimentos, mas o que me conforta é saber que dou o meu melhor a cada dia".

Cobranças

Ary, no entanto, não se cobra para voltar ao corpo normal e revela a possibilidade de fazer cirurgias estéticas. "Me cobrava mais no começo, pois a sociedade coloca uma pressão na mulher para ela 'voltar ao corpo de antes' rapidinho, como se isso fosse prioridade. Mas com o tempo, fui entendendo que meu corpo passou por algo gigante, ele gerou uma vida! Hoje eu estou levando tudo no meu tempo. Se der para melhorar, ótimo. Se não, está tudo bem também. Essa não é a minha prioridade e eu nunca me arriscaria a fazer uma cirurgia estética, por exemplo, só por conta de pressão da galera. Sou muito satisfeita e feliz. Quero focar apenas na minha saúde e na do Jorge. O resto a gente resolve depois", explicou.

Pai coruja

Casada com João Gomes, a influenciadora entrega que o cantor é um pai coruja. "É um paizão! Mesmo com a correria dos shows, ele faz questão de estar presente. Quando ele está em casa, só fica de chamego e dengo com Jorge, fica brincando com ele. João é daquele tipo que baba mesmo, sabe? É bonito de ver como ele se esforça para estar presente, mesmo com a agenda tão cheia, sempre prioriza nossa família".

Nas folgas do artista, considerado o Rei do Piseiro, Mirelle gosta de aproveitar os momentos em família. "Às vezes ficamos só em casa, curtindo o Jorge, assistindo um filme ou brincando com ele. Por mais que sejam atividades simples, é um momento para criar memórias juntos. João valoriza muito isso, e eu também".

Por fim, a influenciadora digital entrega que o casal tem planos de aumentar a família. "Penso sim, viu? Eu quero ter dois filhos, no mínimo. Acho importante o Jorge crescer com um irmãozinho ou irmãzinha para brincar e dividir a vida. Não sei quando isso vai acontecer, pois agora estou focada nele, mas é algo que quero muito no futuro. Provavelmente em breve, mas não tão em breve assim".

*Reportagem da estagiária Mariana Amaral, sob supervisão de Isabelle Rosa