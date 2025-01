Rafael Zulu e Luiza - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2025 15:47

Rio - Rafael Zulu usou as redes sociais neste domingo (19) para comemorar o aniversário de 18 anos da filha, Luiza. O ator escreveu um longo texto para homenagear a primogênita e mencionou o orgulho em ser pai da jovem.

"Eu só quero que você tenha certeza de que tudo que eu faço por você é por amor. Nada mais… só por amor! Um amor que eu não consigo definir muito bem, só sei dizer que ele é infinito e muito grande. Eu só tive certeza absoluta do que era esse sentimento quando te vi nos meus braços pela primeira vez. Na verdade, ali ainda estava tudo meio confuso, mas com o passar do tempo fui vendo que o que eu sentia era algo estranhamente novo pra mim", iniciou.

"Hoje depois de 18 anos falo para os 4 cantos do mundo que você foi o meu primeiro amor! Minha filha, Obrigado por ser minha amiga e parceira em tudo. Por me conhecer no olhar e por se dedicar tanto ao nosso amor. Tenho muito orgulho de ser seu pai. Em tempos de relações tão complexas, poder ser pra você um amigo me faz um bem danado".

Rafael Zulu desejou muitas alegrias neste novo ciclo que se iniciou para a herdeira. "Filhota, Que a sua vida seja feita de ótimas escolhas e muitos sorrisos largos. Eu sempre estarei por perto como sempre te disse… quando você menos esperar seu pai vai tá com você segurando a sua mão com muita força. Voe alto, meu amor… muito alto. E eu vou estar daqui sempre torcendo pela sua felicidade. Com muito amor desse cara apaixonado por você filhotoca", concluiu.