Bárbara Evans chamou atenção em clique de biquíni Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2025 17:05

Rio - Bárbara Evans aproveitou as altas temperaturas do verão para curtir um banho de mangueira neste domingo (19). A influenciadora apareceu em foto nas redes sociais com um biquíni branco e os cabelos molhados.

fotogaleria A filha de Monique Evans também usou o momento para regar algumas plantas na área externa da residência. "Maior prazer em morar aqui, ter essa mata linda e poder amá-la e respeitá-la", escreveu na legenda.

Nos comentários, a influenciadora recebeu muitos elogios. "Parece a boneca Barbie", falou uma internauta. "Linda demais", disse outra. "Perfeita! Que lugar maravilhoso", afirmou uma terceira.