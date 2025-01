Luísa Sonza mostra registros apaixonados de viagem à Áustria com o namorado - Reprodução / Instagram

Luísa Sonza mostra registros apaixonados de viagem à Áustria com o namoradoReprodução / Instagram

Publicado 19/01/2025 14:51

Rio - Enquanto muitos famosos aproveitam o calor do verão brasileiro, Luísa Sonza escolheu o frio europeu para suas férias. A cantora está em Kitzbühel, na Áustria, acompanhada do namorado, o médico Luis Ribeirinho. O casal está curtindo dias de neve, romance e até a companhia de uma das cachorrinhas da artista, que viajou com eles.



fotogaleria

Nas redes sociais, Luísa compartilhou momentos da viagem. Essa não é a primeira viagem especial do casal. Em novembro do ano passado, os dois trocaram o clima frio por um cenário praiano, com direito a paisagens paradisíacas e mar cristalino.



Luísa e Luis assumiram o namoro em março de 2024, quando a cantora publicou uma foto em que aparece em uma piscina, abraçada ao médico. Antes disso, Luis já havia sido visto prestigiando um show da artista em São Paulo.