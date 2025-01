Déa Lúcia e Carlinhos Maia - Reprodução

Déa Lúcia e Carlinhos Maia Reprodução

Publicado 19/01/2025 23:06

Rio - Déa Lúcia de manifestou nas redes sociais após participação de Carlinhos Maia no "Domingão com Huck". A mãe de Paulo Gustavo falou sobre o encontro com o influenciador nas gravações que ocorreram em dezembro e a polêmica em que ele se envolveu com a cantora Liniker.

fotogaleria "Não conhecia a história de Carlinhos Maia e foi nesta ocasião em que o conheci pessoalmente. Como mãe de um filho e uma filha LGBTQIA+, Paulo Gustavo e Juliana, pela própria experiência, sou sabedora dos preconceitos, desrespeitos e violências que pessoas da comunidade LGBTQIA+ sofrem todos os dias. A história de vida de Carlinhos Maia me sensibilizou porque representa a história e a luta de centenas de milhares de pessoas. Para mim, trata-se deste entendimento", iniciou o texto.

Déa demonstrou tristeza com um vídeo divulgado pelo influenciador na véspera de Natal, em que ele fez piada sobre o pronome correto para se referir à cantora. "Carlinhos Maia não só cometeu uma violência contra Liniker, mas também contra toda a população trans, que se vê todos os dias em risco, sendo desrespeitada e violentada. Certamente não à comunidade LGBTQIA+, que, apesar do humorista ter desdenhado no post em que pediu desculpas à Liniker — fazendo questão de frisar que as desculpas não se dirigiam à comunidade LGBTQIA+ —, é essa mesma comunidade que, ao longo de uma história de muita luta, vem conquistando direitos", escreveu.

A integrante do "Domingão" descreveu o extenso histórico de lutas por direitos da comunidade LGBTQIA+ e frisou que não deseja que seu pronunciamento resulte em um cancelamento de Carlinhos Maia. "Não acredito que, desta forma, possamos promover transformação. Como mãe de filhos LGBTQIA+ e comprometida com a causa, acredito que é pelo amor, o acolhimento, o respeito e o conhecimento que verdadeiramente nos transformamos e, assim, também a sociedade."

"Desse modo, a ignorância e o desdém irresponsavelmente enaltecidos por muitos deveriam se transmutar em força motriz para querer aprender e adquirir conhecimento sobre algo que diz respeito a todos nós enquanto sociedade e, especialmente, às pessoas LGBTQIA+, onde Carlinhos Maia se inclui", finalizou.

Carlinhos Maia deixou um comentário no texto publicado por Déa Lúcia. "Enquanto a senhora faz texto, é na minha casa que dezenas de trans, travestis, gays e todos que não estão na TV, têm oportunidades reais."