Fernanda Paes Leme organiza aniversário para filha e cachorrinha Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2025 19:40 | Atualizado 19/01/2025 19:41

Rio - Fernanda Paes Leme, de 41 anos, celebrou neste domingo (19) uma data especial em família. A festa marcou os nove meses da filha, Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, e também os sete anos de Tina, a cadela da família. A comemoração foi compartilhada com os seguidores nas redes sociais.

O tema da celebração foi uma homenagem à cachorrinha. Pilar até usou um vestido estampado com o rosto da pet. "9 meses da Pilar e 7 anos da Tina. Claro que o tema não podia ser outro, uma singela homenagem pra Tina… Pipa ama muito a irmã mais velha e vestiu literalmente a camisa, ou melhor, o vestido! Teve arranjo, dois bolos lindos, fotos lindas do tio, os amigos amados que tavam no sítio ao lado e foram lá, muitos lambeijos e muita farra! Foi muito especial, do jeitinho que elas merecem", escreveu a apresentadora em sua postagem.



Recentemente, Fernanda falou sobre a importância de momentos de descanso longe da filha. "Olha como a cara está boa. Sabe por quê? Dormi! Estou dormindo muito bem aqui, para uma mãe de uma bebê de oito meses, isso é um luxo. Minha filha não veio. Ela está no Rio de Janeiro com a minha mãe, meu pai e a Didi, que é a babá dela. É a primeira viagem mais longa. Agora, são sete dias. Estou sentindo muita saudade dela. Vejo foto e vídeo dela que a minha mãe manda o dia inteiro, mas estou bem!", relatou.