Biel e Tays Reis estão noivosReprodução de vídeo

Publicado 26/01/2025 08:56

Rio - Biel, de 28 anos, surpreendeu Tays Reis, de 30, com um pedido de casamento durante o ensaio do Bloco Metralhadora da cantora, no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, neste sábado (25). Um vídeo do momento especial foi publicado pelo cantor, no Instagram. No palco, o artista se declarou para amada e quis saber se ela aceitava oficializar a união com ele.

"Sonhei tanto com esse momento. A gente se conheceu no palco em 2016 no melhor ano de nossas vidas, parecia que ‘papai do céu’ já queria mostrar alguma coisa para gente e hoje em cima de um palco de novo eu quero eternizar o nosso relacionamento", afirmou Biel. "Eu te amo mais que tudo nessa vida, minha vida não tem mais sentido sem você. Obrigada por me trazer paz, me libertar, por tudo. Hoje eu quero saber se você quer casar comigo", completou o cantor.

Tays, claro, aceitou o pedido. Biel e a cantora se conheceram em 2016, mas iniciaram o relacionamento no reality show "A Fazenda 12", da Record, em 2020. Os dois são papais de Pietra, de dois anos.