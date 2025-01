Ney Matogrosso faz show no Rio - Rogério Fidalgo / Agnews

Publicado 26/01/2025 10:24

Rio - Ney Matogrosso, de 83 anos, se apresentou no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (25), e reuniu um time de famosos na plateia. Regiane Alves, Silvero Pereira, Luis Lobianco, Tuca Andrada, Cláudia Lira, Flávia Reis e Lana Rhodes foram algumas celebridades que estiveram no local.

No Instagram, Regiane mostrou um encontro com Ney nos bastidores e alguns momentos do show. "Aquele momento que você zera na vida! Ney, obrigada. A sua arte me inspira. Você é uma força da natureza", afirmou ela, que estava acompanhada de Tarcisio Campos.







Silvero e Flávia também tiveram a oportunidade de tietar o cantor no camarim.

O repertório da apresentação de Ney incluiu clássicos como "Eu quero é botar meu bloco na rua", "A Maçã", "Jardins da Babilônia", "O beco" e "Sangue Latino". Usando um macacão dourado, com brilhos e franjas, Ney esbanjou talento no palco e dançou muito.