Iza no Grammy Latino - Reprodução Instagram

Iza no Grammy LatinoReprodução Instagram

Publicado 26/01/2025 11:03 | Atualizado 26/01/2025 13:00

Rio - Iza, de 34 anos, surpreendeu internautas ao expor um encontro com Alicia Keys, neste sábado (25). A cantora publicou um vídeo, no Instagram, celebrando o aniversário de 44 anos da norte-americana e mostrou a compositora, em frente a uma mesa de taças com espumante, agradecendo pelos presentes que recebeu.

fotogaleria

"É o dia de Alicia Keys! Obrigada por nos compartilhar seu talento e simpatia. Deus abençoe sua linda alma", escreveu na legenda.

Seguidores enalteceram as artistas nos comentários da postagem. "Alicia Keys e Iza no mesmo metro quadrado? Gente, eu daria tudo para estar ali, viu", disse um. "Encontro inesquecível mesmo. Essas divas", afirmou outro. "As duas mulheres mais lindas desse mundo", comentou mais um fã.

As duas cantoras estiveram juntas em 2023, quando Iza fez uma participação especial na apresentação de Alicia no Rio de Janeiro.