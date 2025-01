Xuxa relembra momentos ao lado da mãe, Alda Meneghel - Reprodução Instagram

Publicado 26/01/2025 13:38 | Atualizado 26/01/2025 14:38

Rio - Xuxa homenageou a mãe, Alda Meneghel, no dia em ela completaria 88 anos de vida, e relatou a saudade que sente. Em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (26), a apresentadora mostrou momentos especiais ao lado da matriarca e contou que tinha o costume de ligar para ela antes de começar seus shows.

"Minha mãe nasceu para ser mãe. E foi ser mãe aos 15 anos de idade. Teve cinco filhos, só não teve mais porque o corpinho dela já não tinha mais condições. Veio ao mundo para ser mãe. Sempre foi assim. Uma mãe exemplar, uma avó maravilhosa, e ela era uma mãe muito feliz, mesmo que a vida tenha sido difícil para ela", contou.

Na legenda da postagem, a apresentadora falou sobre a saudade que sente. "Você faz muita falta na minha vida. Muita, muita, muita falta. Se eu pudesse, eu gritava para você poder ouvir, aonde você estiver. Queria muito que você soubesse disso, mãe. Feliz aniversário", disse.

Internautas comentaram na publicação. "Ela continua te olhando e te cuidando", disse um. "Ainda bem que você demonstrou todo o amor por ela, e foi uma filha incrível. Viva, dona Aldinha", afirmou outro. "Seu amor por ela é tão grande que a gente sente! É lindo de se ver", comentou mais um fã.

Dona Alda Meneguel sofria com a doença de Parkinson há mais de 15 anos, e morreu no dia 8 de maio de 2018, aos 81 anos, em sua casa, no Rio