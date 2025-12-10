Jonathan Azevedo perdeu o celular em furto na Barra da TijucaReprodução/Instagram
Jonathan Azevedo é vítima de furto na Barra da Tijuca
Ator usava o telefone com vidros do carro abertos quando aparelho foi levado
Jonathan Azevedo é vítima de furto na Barra da Tijuca
Ator usava o telefone com vidros do carro abertos quando aparelho foi levado
Roberta Miranda surge agarradinha com Zé Felipe e brinca com Ana Castela: 'Aqui só não tem sexo'
Cantora publicou um vídeo ao lado do filho de Leonardo
Melody fala sobre ser removida de feat com Anitta: 'Não estou chateada'
Cantora foi retirada do projeto após vazar trecho em entrevista
Alessandra Ambrosio eleva temperatura em cliques de topless
Modelo brasileira compartilhou as fotos ousadas no Instagram
Giovanna Ewbank aposta em franjinha e muda visual
Apresentadora compartilhou mudança no cabelo nesta quarta (10); veja antes e depois
Fafá de Belém mostra mudança no corpo após perder 25 quilos: 'É sobre viver bem'
'Adoro meus 69 anos, mas a sociedade, as pressões, o etarismo latente, que não vem só da sociedade ou dos homens, vem das mulheres também, infelizmente, tentam nos colocar num lugar menor', desabafou
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.