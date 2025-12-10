Jonathan Azevedo perdeu o celular em furto na Barra da Tijuca - Reprodução/Instagram

Jonathan Azevedo perdeu o celular em furto na Barra da TijucaReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 17:04

Rio - Jonathan Azevedo teve o celular levado em furto na entrada de um shopping na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. O ator, que interpretou Sabiá na novela "A Força do Querer" (2017), estava mexendo no aparelho dentro do carro.

fotogaleria

"Eles tiveram coragem. 40 anos e eu nunca tinha sido assaltado, homem. Eu nunca tinha sido roubado, homem. Ali no Shopping Via Parque, 'panguei' [vacilei] de vidro aberto e conversando no WhatsApp, o menor saiu do mato e...", contou em vídeo nas redes sociais.

O artista entrou na mata para tentar encontrar a pessoa que levou o telefone. "Quase peguei, mas na hora eu pensei que tinha dois menores. Dois menores, não. Os caras eram mais 'pás', e eu vi que eles já estavam muito 'pás' quando eu cheguei pertinho. Escutei eles conversando, peguei a visão e retornei", disse ele.

Jonathan Azevedo alertou os fãs para não reagirem em caso de roubo ou assalto. "O melhor ativo que nós temos é a vida, então cuide dela. É primordial cuidar da vida. Que os demais, a gente corre na frente e busca. Queria agradecer a Deus por me proteger. Vem para o Rio de Janeiro? Vidro fechado, que nem em São Paulo", aconselhou.

"Se vir o telefone com as fotos do homem, me liga que eu busco no amor. Vou buscar no amor, vou fazer o quê? Tô com vida, tô com saúde. Aciona nós se aparecer aí. Luz na caminhada", finalizou.