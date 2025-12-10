Roberta Miranda surge agarradinha com Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Roberta Miranda surge agarradinha com Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 10/12/2025 16:40

Rio - Roberta Miranda reencontrou Ana Castela e Zé Felipe na noite de terça-feira (9), pouco antes de subir ao palco do Prêmio Multishow. A cantora publicou nesta quarta-feira (10) um vídeo descontraído ao lado do sertanejo deixando claro o clima de brincadeira entre eles.

“Maior papo cabeça. Ana Castela com zoião em cima de nós, Zé Felipe. Paixão avassaladora, dos dois”, escreveu Roberta na legenda.



Nas imagens, ela provoca Ana Castela enquanto aparece abraçada a Zé Felipe. “Acho que eu não vou mais amar a Ana Castela. Vou amar o Zé Felipe. A gente se ama. Aqui só não tem sexo”, dispara Roberta, arrancando risos do cantor. “Foi trocada”, brinca Zé ao se dirigir à namorada. A cantora continua a cena, dizendo: “Nós estamos deitados juntos aqui”.



Roberta aproveita o momento para perguntar sobre o relacionamento dos dois. “Você está apaixonada, Ana Castela?”, questiona. “Demais, como o Zé fala, demais”, responde Ana, de fora do enquadramento. Zé completa: “Demais! O pau quebra”.



O casal tornou público o namoro em outubro de 2025, quando deu o primeiro beijo em rede nacional durante o Domingo Legal.