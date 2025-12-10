Roberta Miranda surge agarradinha com Zé FelipeReprodução / Instagram
Nas imagens, ela provoca Ana Castela enquanto aparece abraçada a Zé Felipe. “Acho que eu não vou mais amar a Ana Castela. Vou amar o Zé Felipe. A gente se ama. Aqui só não tem sexo”, dispara Roberta, arrancando risos do cantor. “Foi trocada”, brinca Zé ao se dirigir à namorada. A cantora continua a cena, dizendo: “Nós estamos deitados juntos aqui”.
Roberta aproveita o momento para perguntar sobre o relacionamento dos dois. “Você está apaixonada, Ana Castela?”, questiona. “Demais, como o Zé fala, demais”, responde Ana, de fora do enquadramento. Zé completa: “Demais! O pau quebra”.
O casal tornou público o namoro em outubro de 2025, quando deu o primeiro beijo em rede nacional durante o Domingo Legal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.