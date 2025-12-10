Mari Gonzalez aproveita férias na Finlândia - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 20:05 | Atualizado 10/12/2025 22:09

Rio - Mari Gonzalez, 31 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para compartilhar as primeiras imagens da viagem à Finlândia ao lado do namorado, o cantor Pipo Marques.

Em uma sequência de fotos em meio a paisagens cobertas de neve, a influenciadora destacou a felicidade de realizar o sonho de conhecer o país nórdico. “Meu sorriso diz tudo! Esse lugar é um sonho, parece que estamos em um filme! Hoje fizemos passeio com rena e conhecemos o Santa Claus. Estou tentando postar o máximo pra vocês”, escreveu na legenda.

Susto em voo

Antes de chegar ao destino, a ex-BBB passou por uma viagem turbulenta. Nos stories, Mari relatou que, ainda no Brasil, enfrentou uma situação inesperada durante o trajeto aéreo entre o Rio e São Paulo. “Eu peguei um voo do Rio para São Paulo porque nosso voo saía de lá. Peguei de manhã para dar tempo de chegar, e o que aconteceu? O voo não pousou. Ficamos 40 minutos sobrevoando São Paulo. Não conseguiu pousar e retornamos para o Rio de Janeiro. Sem contar que foi um voo bem conturbado. Fiquei com medo.”

Mari contou que acabou perdendo o voo que sairia de São Paulo, mas que, apesar do contratempo, tudo deu certo no final. “Não conseguimos chegar a tempo [em São Paulo] e perdemos o voo pra Finlândia. Foi uma loucura pra encontrar alternativas, mas, enfim, não desistimos e conseguimos. Chegamos, e eu estou muito animada pra viver tudo que esse lugar pode proporcionar pra gente.”, disse.