Xuxa passa por cirurgiaReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 18:22

Rio - Xuxa Meneghel, 62 anos, foi internada em um hospital de São Paulo, na segunda-feira (8), para ser submetida a uma cirurgia endoscópica, minimamente invasiva, na coluna lombar. A apresentadora recebeu alta nesta quarta-feira (10).

A notícia da internação foi divulgada pela apresentadora Gaby Cabrini, do programa 'Fofocalizando', do SBT, que informou que Xuxa havia passado por uma microcirurgia de hérnia.

Boletim médico

O DIA teve acesso ao boletim médico emitido pelo hospital. "O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informa que a apresentadora Xuxa Meneghel passou por uma cirurgia minimamente invasiva na coluna lombar no dia 8 de dezembro. O procedimento transcorreu sem complicações, e a paciente apresentou excelente evolução do quadro clínico. Ao longo das 48 horas seguintes, Xuxa foi acompanhada pelas equipes médica e de fisioterapia, mantendo boa mobilidade e com a dor sob controle. Diante da evolução positiva, ela recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira.”