Miley Cyrus lança clipe de "Dream as One" - Reprodução/Youtube

Publicado 10/12/2025 21:43

Rio - Miley Cyrus, 33 anos, lançou de surpresa o clipe de Dream As One, música criada para a trilha sonora de "Avatar: Fogo e Cinzas", nesta terça-feira (9).

O projeto musical, escrito pela cantora ao lado de Mark Ronson e Andrew Wyatt, foi recentemente indicado ao Globo de Ouro. A faixa será reproduzida nos créditos finais do filme dirigido por James Cameron, que chega aos cinemas em 19 de dezembro.

Em uma publicação no Instagram para anunciar o lançamento do audiovisual, a cantora agradeceu pela oportunidade de participar do longa: “Nos últimos tempos, tenho vivido momentos maravilhosos… há muito para comemorar, incluindo nossa nomeação ao Globo de Ouro com a música Dream As One, do filme Avatar: Fogo e Cinzas. Fazer parte da aventura Avatar tem sido um sonho que se tornou realidade”, escreveu Miley no post em que divulga o clipe dirigido por Glen Luchford.