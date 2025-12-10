Miley Cyrus lança clipe de "Dream as One"Reprodução/Youtube
Miley Cyrus lança clipe para trilha sonora de ‘Avatar 3'
Lançada de surpresa, 'Dream As One' marca participação de Miley na franquia de James Cameron
