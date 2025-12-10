Sthefany Brito desabafou sobre sintomas da terceira gestação - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito desabafou sobre sintomas da terceira gestação Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 18:16

Rio - Sthefany Brito abriu o coração sobre os sintomas que tem encarado durante a gestação do terceiro filho com o empresário Igor Raschkovsky . Mãe de Antônio Enrico e Vicenzo, a atriz revelou a espera de mais um herdeiro no final de semana.

fotogaleria

"Eu já estou no quarto mês, com 13 semanas. E agora estou voltando a ver a luz no fim do túnel. Porque, olha...eu pensei: 'Terceira gravidez, vou tirar de letra'. Só que não. De todas, me arrisco a dizer que foi a mais chatinha no início. Acreditem se quiser. A mais chatinha de enjoo, de indisposição, de cansaço…", relatou nos Stories.

A artista comentou o sentimento com o avanço da gestação. "Acho que junta a gravidez com a rotina de ter dois filhos pequenos, então foi bem puxado. Mas agora parece que a alma acoplou no corpo de novo, porque antes era só um corpo cansado, muito cansado, e enjoado", afirmou Sthefany.