Pamela Anderson revela desejo de mudar de nomeReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 17:06

Rio - Pamela Anderson, 58 anos, revelou que gostaria de mudar de nome para se aproximar de suas raízes finlandesas.

Em entrevista à Vogue Scandinavia, a atriz contou que deseja retomar o sobrenome do avô finlandês, Herman Hyytiäinen, que foi alterado pela família ao chegarem ao Canadá. “Às vezes eu não quero ser Pamela Anderson. Quero ser Pamela Hyytiäinen. Eu gostaria de mudar meu nome, mas eles não deixam”, disse.

Pamela também descreveu sua relação próxima com o avô, que inclusive lhe ensinou finlandês na infância. Na época, ela acreditava que se tratava de uma língua mítica, conhecida apenas pelos dois. Após a morte de Herman, quando ela tinha apenas 11 anos, Pamela acabou perdendo a fluência no idioma.

A artista chegou a visitar a Finlândia ao lado do pai em 2007 e afirmou que gostaria de retornar ao país com os filhos. “Eu só queria ir e sentir essa conexão. Adoraria voltar à Finlândia, talvez com meus filhos. Descobrir mais sobre mim mesma, explorar esse meu lado. Talvez a gente mude meu nome e volte, para honrar minhas raízes. Parece distante, mas é parte de mim. Sempre tive orgulho de dizer que sou finlandesa, mesmo antes de saber o que isso realmente significava.”