Gabriel Medina - Reprodução / Instagram

Gabriel MedinaReprodução / Instagram

Publicado 10/12/2025 20:00

Rio - O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina fez, nesta quarta-feira (10), uma reflexão sobre seu ano de 2025, marcado por desafios pessoais e profissionais. O surfista destacou que o período trouxe momentos difíceis, especialmente após a lesão grave que sofreu no início da temporada, mas afirmou que também representou uma fase de aprendizado.

Em uma publicação compartilhada nos stories, Medina disse: "Alguns anos fazem a gente duvidar de tudo, inclusive de nós mesmos. Outros anos nos trazem respostas, certezas e um conforto para a alma. Seja como tiver sido o seu ano, agradeça — ele trouxe exatamente o que você precisava para crescer". Logo depois, o atleta reforçou a ideia ao escrever: "Foi exatamente o que você precisava. Um dia vai fazer sentido".

A lesão

Durante um treino preparatório na Austrália, em janeiro, o surfista sofreu uma lesão no joelho que o obrigou a se afastar das primeiras etapas do Circuito Mundial de Surfe (WSL). O incidente ocorreu durante uma manobra, quando um movimento inesperado provocou danos ao ligamento cruzado anterior (LCA).

Exames confirmaram o rompimento do LCA, e a equipe médica recomendou a cirurgia de reconstrução, realizada com sucesso. O prazo estimado de recuperação varia de seis a nove meses, o que levou o atleta a ficar fora de importantes etapas do circuito, incluindo Pipeline, no Havaí, além das competições australianas.