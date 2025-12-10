Gabriel MedinaReprodução / Instagram
Após lesão grave, Gabriel Medina reflete sobre ano marcado por desafios
Tricampeão mundial comenta o impacto da cirurgia no joelho e destaca os aprendizados
Após lesão grave, Gabriel Medina reflete sobre ano marcado por desafios
Tricampeão mundial comenta o impacto da cirurgia no joelho e destaca os aprendizados
Key Alves revela quantos quilos ganhou durante a gestação
'Engordei muito?': Na reta final da gravidez, a ex-BBB mostra que está pesando 73,2 quilos
Xuxa Meneghel é hospitalizada e passa por procedimento cirúrgico
Apresentadora recebeu alta nesta quarta-feira (10)
Sthefany Brito encara sintomas da terceira gravidez: 'Mais chatinha'
Atriz espera por mais um menino com o marido, Igor Raschkovsky
Ana Hikari termina noivado com chef uruguaio
Atriz tinha uma relação era 'aberta' e à distância
Pamela Anderson revela desejo de mudar de nome
Atriz diz que gostaria de se aproximar das raízes finlandesas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.