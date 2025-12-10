Key Alves aguarda chegada da filha Rosamaria - Reprodução/Instagram

Key Alves aguarda chegada da filha RosamariaReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 19:23

Rio - Key Alves, 25 anos, usou as redes sociais para revelar quantos quilos ganhou durante a gestação. Em um story publicado na tarde desta quarta-feira (10), a influenciadora compartilhou a imagem de uma balança, mostrando seu novo peso: 73,2 quilos.

Na legenda da publicação, a ex-BBB contou que engordou 13 quilos e interagiu com os seguidores perguntando: “Engordei muito?”. Anteriormente, Key já havia compartilhado com os fãs as mudanças no corpo durante a gravidez.

A atleta está na reta final da gestação, aguardando a chegada da filha Rosamaria, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa.