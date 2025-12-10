Ana Hikari e Facundo Connio - Reprodução

Ana Hikari e Facundo ConnioReprodução

Publicado 10/12/2025 17:55

Rio - Ana Hikari, de 30 anos, está solteira. A atriz, conhecida por "Família É Tudo" (2024) e "Malhação" (2017), estava noiva do chef uruguaio Facundo Connio e compartilhou novidades sobre a vida amorosa no X (antigo Twitter), ao dizer que 2025 foi "o ano dos términos".

fotogaleria

"Esse ano foi meio impressionante no quesito términos. Não sei na bolha de vocês, mas na minha a bruxa passou GERAL! 90% das pessoas que conheço terminaram relacionamento esse ano, eu inclusa", contou a artista.O noivado aconteceu durante o aniversário da atriz em dezembro do ano passado. "Era só uma valsa, mas teve surpresa. Um parabéns e, de repente, um pedido de casamento", contou ela, na época. Eles estavam juntos desde 2022, e Facundo mantém perfil discreto nas redes sociais, com pouco mais de 3 mil seguidores, onde compartilha seus pratos e momentos ao lado da atriz.Em entrevista em 2023 para a CNN, Ana explicou a dinâmica do relacionamento. "O namoro à distância funciona. Ele vem para cá, eu vou para lá. Quando estou em temporada de gravação, ele acaba vindo mais. É um relacionamento muito legal e não monogâmico. São combinados que a gente faz e nos dão fluidez, leveza e confiança."Após o noivado, ela detalhou a relação, que era aberta e à distância. "Se a gente sente ciúmes de alguma coisa, a gente comunica. Explica como pode se sentir mais confortável com uma situação, como uma situação está nos incomodando, o porquê. A gente tenta entender de onde vem isso tudo. Eu acho que boa parte das relações hoje em dia são abertas, as pessoas só não estão chamando dessa forma"O romance começou durante uma viagem ao Uruguai que Ana fez com a mãe. "Quando eu as meninas de 'As Five' participamos do 'Tem ou Não Tem?', no Caldeirão, nosso grupo ganhou. Com o dinheiro, decidi viajar com a minha mãe para o Uruguai. Meus amigos deram a dica de ir ao Es Mercat, em Montevidéu, e eu fui. Lá, conheci o Facundo, ele é chef do restaurante, e pedi o Instagram dele. A gente começou a conversar, nos seguimos e aqui estamos (risos)", contou durante o Carnaval.