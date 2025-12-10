Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro, regularizou RG em poupatempo de SP Reprodução/Instagram

Rio - Ticiane Pinheiro compartilhou registro da ida ao Poupatempo da Lapa, bairro da Zona Oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (10), para renovar os documentos da primogênita, Rafa Justus. A apresentadora tirou foto com uma das funcionárias do local. 
Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro, regularizou RG em poupatempo de SP - Reprodução/Instagram
Ela falou sobre a experiência na unidade de serviço público. "Eu tô saindo daqui com a Rafa e a gente fez o RG nacional. Estou saindo aqui da Lapa e o atendimento foi excelente", disse ela nos Stories. 
A regularização da carteira de identidade da filha aconteceu um dia após Ticiane Pinheiro encerrar o contrato com a Record. A apresentadora irá se mudar para o Rio de Janeiro, onde o marido e jornalista, César Tralli, passou a viver desde que substituiu William Bonner na bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo.  