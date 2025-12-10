Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro, regularizou RG em poupatempo de SP Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro leva Rafa Justus para renovar documentos em Poupatempo
Apresentadora posou com a filha durante o atendimento
Miley Cyrus lança clipe para trilha sonora de ‘Avatar 3'
Lançada de surpresa, 'Dream As One' marca participação de Miley na franquia de James Cameron
Thais Carla rebate comentários sobre tratamento de pele
Influenciadora segue cuidando do corpo antes de fazer cirurgias reparadoras
'Um sonho': Mari Gonzalez compartilha registros de viagem à Finlândia
Antes de chegar ao destino, a influenciadora levou susto durante voo turbulento
Após lesão grave, Gabriel Medina reflete sobre ano marcado por desafios
Tricampeão mundial comenta o impacto da cirurgia no joelho e destaca os aprendizados
Key Alves revela quantos quilos ganhou durante a gestação
'Engordei muito?': Na reta final da gravidez, a ex-BBB mostra que está pesando 73,2 quilos
