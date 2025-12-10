Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro, regularizou RG em poupatempo de SP - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 23:12

Rio - Ticiane Pinheiro compartilhou registro da ida ao Poupatempo da Lapa, bairro da Zona Oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (10), para renovar os documentos da primogênita, Rafa Justus. A apresentadora tirou foto com uma das funcionárias do local.

Ela falou sobre a experiência na unidade de serviço público. "Eu tô saindo daqui com a Rafa e a gente fez o RG nacional. Estou saindo aqui da Lapa e o atendimento foi excelente", disse ela nos Stories.