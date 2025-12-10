Thais Carla esclareceu dúvidas dos fãs sobre tratamento de peleReprodução/Instagram

Rio - Thais Carla foi alvo de questionamentos nesta quarta-feira (10) após mostrar que realizou um procedimento estético para estimular a produção de colágeno na pele e ajudar no processo de emagrecimento. A influenciadora eliminou cerca de 75 kg desde que fez a cirurgia bariátrica em abril.
fotogaleria
Thais Carla emagreceu mais de 70 kg após cirurgia bariátrica - Reprodução/Instagram
Thais Carla - Reprodução/Instagram
Thais Carla esclareceu dúvidas dos fãs sobre tratamento de pele - Reprodução/Instagram
"Gente, vocês estão me enchendo de mensagens falando: 'Para que você vai fazer isso se você vai fazer cirurgia?'. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para a pele ficar firme, a gente tem que tratar, não é só emagrecer e fazer cirurgia. E aí você fazer cirurgia com a pele toda assim caída, flácida, sem rigidez, sem nada? Não", explicou ela. 
A influenciadora falou sobre os cuidados antes de remover o excesso de pele. "Quero parecer que nunca tive uma barriga grande na vida, então tem que tratar sim antes de fazer qualquer cirurgia. A pele tem que está com colágeno bom, ela tem que está resistente para quando cicatrizar, gente, é outra cicatrização, parece que você nunca fez", afirmou Thais. 