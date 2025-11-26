Elton John não escondeu ansiedade para se apresentar no Rock in Rio 2026 - Reprodução / Instagram

Elton John não escondeu ansiedade para se apresentar no Rock in Rio 2026Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2025 09:06

O cantor Elton John, de 78 anos, afirmou que espera dar um "show fantástico" no Rock in Rio 2026 e não escondeu a empolgação para o festival. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (25), ele explicou que a motivação da sua vinda é ele não ter se apresentado no Brasil durante a sua última turnê, a "Farewell Yellow Brick Road", realizada entre 2018 e 2023.

"Em setembro de 2026, eu vou ao Rio para tocar no Rock in Rio. E a razão é: não fui ao Rio na turnê 'Farewell Yellow Brick Road' e senti que decepcionei muitos fãs brasileiros. Então, eu quero compensar por isso. Venha em setembro, eu vou te dar um show fantástico e estou muito empolgado com isso", disse.

Encerramento da carreira

Elton John foi anunciado como o primeiro headliner do evento em coletiva no Parque Bondinho Pão de Açúcar , Zona Sul do Rio. Ele havia se aposentado em 2023, mas retornará aos palcos para encerrar a carreira com "seis ou sete shows no mundo todo", de acordo o empresário e idealizador do festival Roberto Medina.

"Não vai ter outro na América do Sul, é só esse momento, então são coisas que acontecem, é isso que a gente tenta levar para o Rock in Rio. É a experiência de estar ali", disse.

A notícia levou os fãs do cantor ao delírio. "Vou realizar um sonho", escreveu uma mulher. "Estou explodindo de felicidade", comentou uma internauta. "Mal posso esperar para ver seu incrível show novamente, Sir Elton John", afirmou um seguidor.