Roberto Medina, criador do Rock in RioManuella Viégas / Agência O Dia

Publicado 26/02/2026 17:27

Rio - Criador do Rock in Rio, Roberto Medina revelou que um dos maiores pedidos do público foi atendido: a edição de 2026 do festival será recheada de rock. Durante coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (26), que anunciou a banda Foo Fighters como headliner do dia 4 de setembro , o empresário garantiu que o evento contará com nomes de peso do gênero.

“Esse ano o pessoal do rock não pode brigar comigo. Tem rock que não acaba mais. E ainda vai ter mais rock. Uma bela ideia que eu tive, muito solitária, já que não existia isso na época, foi de trazer tribos diferentes. Antigamente, se tinha só o pop, só o rock, só o metal. Eu falei: ‘Não, eu quero a família. Quero as pessoas juntas. Quero o pai discutindo com o filho’. E eu consegui isso, que gerou cenas impressionantes, que gera até hoje. É o avô, neto, pai, mãe… porque é um lugar seguro, divertido. Chegamos em um número de pessoas que fica confortável e a gente vai tentando melhorar”, afirmou o empresário.



Em um show exclusivo para o festival, a banda americana Foo Fighters abriu oficialmente o segundo dia dedicado ao rock ao ser anunciada como headliner do Palco Mundo no dia 4 de setembro. Além da data, no dia 5 de setembro os grupos Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon estão confirmadas para levar o metal à Cidade do Rock.



Além do Foo Fighters, a edição do Rock in Rio deste ano contará com diversos shows únicos, como é o caso do cantor Elton John, que pediu a Medina para encerrar sua carreira no Palco Mundo.



“Esse Rock in Rio, em especial, vai ter um momento único, que é a despedida do Elton John. Ele veio à gente e pediu: ‘Queria encerrar a minha carreira ali’. É bacana. A gente é uma referência. Quando eu fui ver o filme do Freddie Mercury no cinema, lembrei que foi a gente que emocionou ele. Quando eu trouxe o Frank Sinatra para o Brasil, me lembro dele falando assim: ‘Esse é o momento mais importante de toda a minha vida profissional’. Ele saiu chorando. A gente é que emociona o artista, é um privilégio para o artista cantar aqui. Neste ano, vai ter um diferencial que são os shows únicos. Foo Fighters é único, Avenged Sevenfold é único, Stray Kids é único, Elton John é único… O Brasil vai morar aqui. Haja hotel para receber essas pessoas”, brincou.



“Acho que a vida foi muito generosa comigo, me permitiu chegar até aqui. É uma coisa meio única no mundo. E tenho orgulho de dizer que fazemos o maior evento de música do mundo. Isso nos orgulha muito, deixa a gente muito feliz, porque o Brasil é um celeiro de profissionais incríveis. A gente não tem as oportunidades todas que a gente poderia ter, mas é incrível, eu acredito muito. De uns tempos pra cá, eu tive a oportunidade de morar em outro país, fazer eventos na América, mas vou dizer uma coisa: se eu nascesse outra vez, escolheria o Rio. É o lugar mais bonito do mundo. O Rio é o grande responsável por essa coisa ter acontecido. Eu brinco muito que sou um vira-lata do Rio de Janeiro”, afirmou.



Mapa oficial é divulgado



Em um dos momentos mais aguardados pelos fãs, o Rock in Rio divulgou, também, o mapa oficial da edição de 2026. Além dos famosos palcos Mundo e Sunset, o festival, que constrói a Cidade do Rock mais uma vez no Parque Olímpico, na Barra Olímpica, confirmou o retorno de outros espaços queridinhos pelo público, como a Global Village, Espaço Favela, Palco Supernova, Rota 85 e mais.



Durante coletiva de imprensa, Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, apresentou o mapa, que não tem grandes mudanças logísticas em relação à última edição, mas conta com novos formatos de palcos e novidades que devem ser anunciadas em breve.



“Quando chega essa imagem, é sempre muito emocionante. Eu fico animada, porque quando olho para essa imagem, eu começo a pensar que quando as pessoas receberem esse mapa, vão começar a pensar por onde vão entrar, o que vão ver primeiro, qual circuito vão fazer. Porque é impossível fazer tudo o que tem para fazer na Cidade do Rock em apenas um dia. Ou você vai mais de um dia ou faz escolhas”, afirmou.



No mapa oficial, a grandiosidade do novo Palco Mundo fica em ainda mais evidência. Neste ano, o local mais disputado do festival chega com toda a cenografia feita de painéis de led. No total, serão 2.400 m² de led, 104 metros de comprimento, 31,5 metros de altura, além de uma boca de cena de 24 metros de comprimento e 16m de altura.



Queridinho dos fãs de música eletrônica, o New Dance Order chega completamente renovado, neste ano. O palco ganhou uma cenografia nova, com 56,50 metros de largura e 22,5 metros de altura, além de 502m² de painéis de led. O DJ inglês Fatboy Slim é o primeiro headliner do espaço a ser confirmado, para o dia 7 de setembro.



Em 2026, quem preferir fazer uma refeição com mais calma no espaço Gourmet Square terá opções de uma curadoria assinada pelo chef Pedro Siqueira, reconhecido entre os 100 melhores pizzaiolos do mundo pelo The Best Pizza Awards 2025.



Segundo Zé Ricardo, diretor artístico do festival, os fãs ainda podem esperar muitas novidades para a edição de 2026 do Rock in Rio. “Participar disso tudo é uma honra, uma responsabilidade imensa, porque eu fui impactado pelo Rock in Rio em 1985 e ele mudou minha vida. Então eu penso que talvez eu possa também transformar a vida de alguém, alimentar o sonho de alguém através das escolhas que eu faço. O público vai se surpreender muito, tem muita coisa legal pra ver. Em todos os palcos”, adiantou.