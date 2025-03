Réplica da Torre Eiffel, uma das atrações do Shopping Barra World - Divulgação

Publicado 25/03/2025 12:12

Rio - Nos dias 29 de março e 12 de abril, o Shopping Barra World, conhecido pela réplicas de monumentos famosos do mundo e pela intensa programação cultural infantil, vai promover uma série de atividades voltadas para crianças com síndrome de Down e autismo.

“No sábado (29), durante o dia inteiro, as atividades serão dedicadas principalmente às crianças e adolescentes com síndrome de Down e, no dia 12 de abril, também sábado, às crianças e adolescentes com autismo", explica o empresário José Koury, idealizador do Barra World.

"Serão dias mágicos para as crianças e suas famlias, com todas as atividades e espetáculos teatrais voltados para este público", completa Koury.

Realizado todos os anos, o roteiro inclui brincadeiras interativas, oficinas de pintura, jogos de memórias e oficinas de massinha. Todas as atividades serão orientadas e acompanhadas por especialistas.

Gratuita, a programação terá início sempre às 16h, com inscrições feitas na hora.

O Barra World fica na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580, na divisa entre a Barra e o Recreio.