Arlindinho se apresenta na LapaJorge Paraíso / Divulgação

Publicado 29/08/2025 05:00

Rio - O samba vai rolar solto na Lapa, neste fim de semana. É que Arlindinho e Pretinho da Serrinha estão entre as atrações da segunda edição do festival "Lapa pela Lapa" e fazem shows gratuitos na região. O evento ainda reúne artistas como Cris Panttoja, Marina Íris, Samba da Alvorada e Velha Guarda da Portela, além de promover rodas de conversa e batalhas de rima em quatro espaços espalhados pelo bairro.

O Palco Arcos da Lapa, dedicado ao samba e suas vertentes, terá apresentações gratuitas, a partir das 14h. No sábado (30), Cris Panttoja, Roda de Samba da Thais Macedo, Marina Íris, Forró da Taylor, SIBC e Arlindinho animam a galera.

"Eu já toquei em alguns festivais esse ano, mas tocar na Lapa é especial porque é como se eu estivesse tocando no quintal de casa. Tenho meu pagode semanal aqui todas as segundas, no Beco do Rato, toco em algumas casas do bairro, tenho amigos aqui e frequento algumas outras casas para assistir aos amigos tocando. Então, poder fazer algo maior para atender a todo esse público local é algo diferente e estou bastante ansioso", comenta Arlindinho.

Já no domingo (31), o Samba da Alvorada, Samba do Xoxó, Samba que elas querem, a Velha Guarda da Portela e Pretinho da Serrinha comandam a festa. Com atrações como Papatinho e Baile do Ademar, o Palco Circo Voador terá programação paga, com meia solidária a R$ 75. O Espaço Tá na Rua, Espaço Arco-íris e outros pontos da Lapa contarão com curadoria gastronômica, performances artísticas e trocas de conhecimento.

Se grana não for um problema, outros destaque musicais do fim de semana são: Biafra, no Teatro Rival Petrobras, Mel Lisboa cantando Rita Lee, no Blue Note Rio, o guitarrista e compositor Pat Metheny, no Vivo Rio, Pagode do Adama, na Via Music Hall e mais.

Para quem deseja dar boas risadas, tem Mauricio Meirelles em dose dupla na Zona Oeste. O humorista apresenta o novo espetáculo, que reúne piadas inéditas com o já consagrado quadro "Webbullying", em que assume as redes sociais de um voluntário da plateia e interage com seus contatos em tempo real, no Teatro Bangu Shopping, nesta sexta-feira (29) e no Qualistage, sábado.

"Estou muito animado para voltar ao Rio. O público carioca sempre me recebeu muito bem e isso faz toda a diferença no palco. Esse novo show traz várias novidades e eu não vejo a hora de dividir esse momento com o público", afirma Mauricio. "Estou numa fase em que tudo vira inspiração, trabalhando muito, criando muito e tenho certeza de que o público vai sentir essa energia comigo", completa.

Dono de bordões como "glu glu" e "yeah yeah", Sérgio Mallandro compartilhará histórias divertidas da carreira e do cotidiano com o público da Cidade das Artes. Espetáculos como "Simplesmente Eu, Clarice Lispector", com Beth Goulart, e "Nasci pra ser Dercy", estrelado por Grace Gianoukas, também estão no roteiro. Confira a programação completa abaixo:

Shows

Lapa pela Lapa



Sábado

Espaço Arco Íris: Luiz Antonio Simas (13h30), Guilherme Bailão + Lúcio - Beco do Rato (15h30), Jully Souz + Vult (16h30)

Amstel Arcos da Lapa: Cris Panttoja (14h), Roda de Samba da Thais Macedo (15h05), Marina Íris (16h45), Forró da Taylor (18h25), SIBC (20h05) e Arlindinho (21h45)

Palco Mousik Circo Voador: Equipe Pipos (21h), Papatinho e participações especiais (22h30)



Domingo

Espaço Arco Íris: Vic Tavares + Wantuir (13h30), Mariana Xavier (14h30), Binder (15h30), Nelson Pestana (16h30)

Amstel Arcos da Lapa: Samba da Alvorada (14h), Samba do Xoxó (15h35), Samba que elas querem (17h10), Velha Guarda da Portela (18h45) e Pretinho da Serrinha (20h20)

Palco Mousik Circo Voador : Dj Mandrake (16h), Maia (16h30), Dj Mandrake (16h50), Coletivo HHR - part. 2Zdinizz, Tokio DK, Kloe, AR Baby (17h30), DJ Mandrake (19h), Baile do Ademar e convidados (19h30)

Espaço Raiz: Início da programação (17h)



Biafra

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 – Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir R$ 65



Mel Lisboa canta Rita Lee

Sexta-feira, às 20h e às 22h30

Local: Local: Blue Note Rio

Endereço: Avenida Atlantica, 1910 – Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 125



George Israel

Sexta-feira, às 21h

Local: Manouche

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 - Subsolo da Casa Camolese

Ingresso: R$ 140

Pat Metheny - Dream Box Moondial Tour

Sábado, a partir das 18h

Local: VIVO RIO

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingressos: a partir de R$ 110



Carlos Sena - Tributo Capital Inicial

Sábado, às 19h

Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação

Endereço: R. Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro, Nilópolis

Ingresso: Grátis



Mila Costa e Susana Dal Poz

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Pagode do Adame, Boka Loka e o cantor Dudu Kappu

Domingo, a partir das 16h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$15



Espetáculos



"Perigosas Damas"

Sexta-feira a sábados, às 20h, e domingo às 19h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde Silva, ao lado do n° 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20

"Beetlejuice, o Musical", com Eduardo Sterblitch

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Valores: a partir de R$ 21



"Duetos, A Comédia de Peter Quilter", com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 265, 2o andar, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70



"Simplesmente Eu, Clarice Lispector", com Beth Goulart

Sexta-feira e sábado, às 20h, domingo, às 19h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 – Sala 213, São Conrado

Ingresso: a partir de R$ 60



"Férias", com Drica Moraes e Enrique Diaz

Sex-feira, às 20h30, sábado, às 18h; e domingo, às 17h

Local: Teatro Claro Mais

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 100



"Clara Nunes, a tal guerreira", com Emanuelle Araújo

Sexta-feira, às 20h, sábados às 16h e às 20h, e domingo às 15h e às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$22,50



"Hair"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



Maurício Meirelles

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Espaço 174 – Bangu

Ingresso: a partir de R$ 60

Sábado, a partir das 19h

Local: Qualistage – Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40

"Kawó - O Rei Chama"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15

"Nasci pra ser Dercy", com Grace Gianoukas

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 – Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Stand-up Comedy “Os Perrengues do Mallandro”, com Sérgio Mallandro

Sábado, às 20h

Local: Teatro de Câmara da Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 45

Mais opções:

Exposição “Água, Pantanal, Fogo”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



Exposição “Gurufim da Arte”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



Exposição "Nós Combinamos de Não Morrer"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 16h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis

Grande Dionisíaca Experiência

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Espaço Armazém — Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro,

Ingresso: a partir de R$ 40

Circo dos Sonhos - "Alakazan - A Fábrica Mágica"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 15h, 17h30 e 20h

Local: Estacionamento do Shopping ParkJacarepaguá

Endereço: Estr. de Jacarepaguá, 6069 – Jacarepaguá

Ingresso: a partir de R$ 20

Festival em homenagem à Carmem Miranda

Sábado e domingo, das 13h às 22h

Local: Parque Carmen Miranda

Endereço: Av. Rui Barbosa - Flamengo, Rio de Janeiro

Entrada gratuita