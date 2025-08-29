Arlindinho se apresenta na LapaJorge Paraíso / Divulgação
Espaço Arco Íris: Luiz Antonio Simas (13h30), Guilherme Bailão + Lúcio - Beco do Rato (15h30), Jully Souz + Vult (16h30)
Amstel Arcos da Lapa: Cris Panttoja (14h), Roda de Samba da Thais Macedo (15h05), Marina Íris (16h45), Forró da Taylor (18h25), SIBC (20h05) e Arlindinho (21h45)
Palco Mousik Circo Voador: Equipe Pipos (21h), Papatinho e participações especiais (22h30)
Espaço Arco Íris: Vic Tavares + Wantuir (13h30), Mariana Xavier (14h30), Binder (15h30), Nelson Pestana (16h30)
Amstel Arcos da Lapa: Samba da Alvorada (14h), Samba do Xoxó (15h35), Samba que elas querem (17h10), Velha Guarda da Portela (18h45) e Pretinho da Serrinha (20h20)
Palco Mousik Circo Voador : Dj Mandrake (16h), Maia (16h30), Dj Mandrake (16h50), Coletivo HHR - part. 2Zdinizz, Tokio DK, Kloe, AR Baby (17h30), DJ Mandrake (19h), Baile do Ademar e convidados (19h30)
Espaço Raiz: Início da programação (17h)
Biafra
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 – Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir R$ 65
Sexta-feira, às 20h e às 22h30
Local: Local: Blue Note Rio
Endereço: Avenida Atlantica, 1910 – Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 125
George Israel
Sexta-feira, às 21h
Local: Manouche
Endereço: Rua Jardim Botânico, 983 - Subsolo da Casa Camolese
Ingresso: R$ 140
Sábado, a partir das 18h
Local: VIVO RIO
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingressos: a partir de R$ 110
Carlos Sena - Tributo Capital Inicial
Sábado, às 19h
Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação
Endereço: R. Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro, Nilópolis
Ingresso: Grátis
Mila Costa e Susana Dal Poz
Sábado, às 17h
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30
Pagode do Adame, Boka Loka e o cantor Dudu Kappu
Domingo, a partir das 16h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$15
Espetáculos
Sexta-feira a sábados, às 20h, e domingo às 19h
Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto
Endereço: Rua Visconde Silva, ao lado do n° 292, Humaitá
Ingresso: a partir de R$ 20
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Valores: a partir de R$ 21
Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 265, 2o andar, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 20h, domingo, às 19h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 – Sala 213, São Conrado
Ingresso: a partir de R$ 60
Sex-feira, às 20h30, sábado, às 18h; e domingo, às 17h
Local: Teatro Claro Mais
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 100
Sexta-feira, às 20h, sábados às 16h e às 20h, e domingo às 15h e às 19h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$22,50
"Hair"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua da Fonseca, 240 – Espaço 174 – Bangu
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado, a partir das 19h
Local: Qualistage – Via Parque
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 15
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 – Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Stand-up Comedy “Os Perrengues do Mallandro”, com Sérgio Mallandro
Sábado, às 20h
Local: Teatro de Câmara da Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 45
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá 1, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
Exposição “Gurufim da Arte”
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 17h
Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)
Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa
Ingresso: Grátis
Exposição "Nós Combinamos de Não Morrer"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 16h
Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)
Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Espaço Armazém — Fundição Progresso
Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro,
Ingresso: a partir de R$ 40
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 15h, 17h30 e 20h
Local: Estacionamento do Shopping ParkJacarepaguá
Endereço: Estr. de Jacarepaguá, 6069 – Jacarepaguá
Ingresso: a partir de R$ 20
Sábado e domingo, das 13h às 22h
Local: Parque Carmen Miranda
Endereço: Av. Rui Barbosa - Flamengo, Rio de Janeiro
Entrada gratuita