Peça da exposição 'Carmen: Luz e Ação', no Museu Carmen MirandaDivulgação / Funarj

Publicado 29/08/2025 14:13 | Atualizado 29/08/2025 14:32

Rio - Setenta anos após a morte de Carmen Miranda, uma exposição e um festival vão celebrar o legado da Pequena Notável, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, neste fim de semana, com entrada franca.

O Museu Carmen Miranda comemora dois anos de sua reabertura com a mostra "Carmen: Luz e Ação", reunindo uma seleção especial de peças que revelam diferentes fases da carreira da cantora. A exposição apresenta raridades como o conjunto canutilho branco utilizado no filme "Copacabana" (1947), um dos grandes sucessos de sua fase internacional. A peça, símbolo do glamour da artista, vai se juntar a outros itens icônicos do acervo, como vestidos, turbantes, sapatos e fotografias.

“Temos orgulho de anunciar uma mostra que faz jus à dimensão histórica e cultural de Carmen Miranda”, destaca Jackson Emerick, presidente da Funarj, órgão do governo do Estado que administra o museu. O local funciona de quarta a sexta-feira, das 11h às 17h, e aos sábados e domingos, de meio-dia às 17h.

Gastronomia, música e filmes

Outra atração no sábado e no domingo, das 13h às 22h, será o festival "Carmen Miranda – 70 Anos de Saudade: Um tributo à nossa Pequena Notável", que movimentará o espaço ao redor do museu. O evento terá feira de moda com foco em acessórios de marcas autorais do Rio, além apresentações musicais, espetáculos teatrais inspirados em Carmen e exibição de filmes.

O festival, com mais de 90 expositores, contará, ainda, com uma grande praça de alimentação.

"O festival nasceu da vontade de impulsionar a economia criativa através do nome deste grande ícone. Carmem era uma mulher empreendedora, sabia o que queria e construía com as próprias mãos os seus figurinos. É gratificante organizar um festival que leva o nome deste ícone e ainda abrir oportunidades para mais de 350 pessoas que irão trabalhar e se beneficiar com a economia criativa. Tenho certeza que ela ficaria feliz", reflete Márcio Anastácio, CEO da empresa organizadora do festival.

O Parque Carmen Miranda, que abriga o museu homônimo, fica na Avenida Rui Barbosa, S/N, no Flamengo.