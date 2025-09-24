Alessia Cara - Reprodução do Instagram

Publicado 24/09/2025 09:17

Rio - A cantora canadense Alessia Cara não fará mais shows no Brasil em novembro. A artista comunicou o cancelamento das apresentações, que faziam parte da turnê do novo álbum Love & Hyperbole, marcadas na América Latina em uma publicação feira no Instagram Stories, nesta terça-feira (23).

"Oi, meus amigos da América Latina. Tenho más notícias. Estive absolutamente temendo este momento e nem tenho palavras para expressar minha verdadeira frustração, tristeza e decepção com a situação. Acabei de receber a confirmação de que teremos que cancelar os shows na América Latina", escreveu.



"Antes de tudo eu entendo que, por ser o rosto da minha música e a única pessoa que vocês veem, naturalmente eu levo a culpa por isso. Estou ciente de que isso faz parte do trabalho, não importa o quanto eu também esteja magoada. A realidade, porém, é que há muitas pessoas envolvidas na realização de um show e, desta vez, algumas dessas pessoas nos forçaram a isso", continuou.

"Por uma questão de transparência, serei honesta e direi que o promotor dos shows da Argentina e do Brasil simplesmente perdeu a confiança e desistiu. Tentamos conversar, reduzir a produção e fazer tudo que estava ao nosso alcance para encontrar uma solução, mas no fim das contas não chegamos a um acordo e não houve escolha a não ser cancelar. Sei o quanto vocês estavam animados para me ver, e sei o quanto vocês sabem que eu amo a América Latina. Poder fazer shows aí tem me mantido firme, e vou fazer tudo que puder para que isso aconteça o mais rápido possível, da forma que for possível. Sinto muito, te amo", concluiu.

Os shows no Brasil aconteceriam dia 21 de novembro, no Vivo Rio, na Zona Sul da cidade maravilhosa, e no dia 23, no Espaço Unimed, em São Paulo. A cantora disse que os fãs que compraram ingressos serão reembolsados. A T4F, produtora dos shows no Brasil, ainda não se manifestou sobre o cancelamento das apresentações.