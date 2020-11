Tom interpretou o Louro José por mais de 20 anos Fabrício Mota/TV Globo

Logo no início do programa, Curvello teve dificuldade para falar sobre a morte de Veiga por ficar com a voz embargada. Ele disse que os dois eram grandes amigos. Em seguida, ainda no inicio, Fabiana Karla entrou ao vivo e se emocionou. "Ele era muito divertido, vai deixar muita saudade, vai fazer muita falta. Não tinha uma lista de aniversário que ele não estivesse", contou. "Parece que a gente sente falta de não ter dado um último abraço", frisou a atriz.

Já a apresentadora titular do "Encontro", Fátima Bernardes, que está de férias, enviou um vídeo gravado ao programa e falou sobre a sua experiência com Tom. "Eu jamais imaginei que ia começar minhas férias gravando esse depoimento, que as pessoas iam me ligar pra dizer que o Tom Veiga tinha morrido. Um ator tão talentoso, profissional tão talentoso, completo, inteligente, sensível. Tão cheio de ideias, criativo", contou Fátima.

"Uma parceria com a Ana Maria de quase 30 anos. Acho que uma parceria como essa acontece uma vez em um milhão. Talvez eu nem consiga imaginar toda a dor, mas eu tento me colocar no lugar da Ana e da dor que ela deve estar sentindo", disse em seguida.

.@fbbreal lamenta a morte de Tom Veiga: "A gente fica sem saber o que dizer, fica pensando em tantas coisas. Um ator tão talentoso, um profissional tão talentoso, tão completo, tão inteligente, tão sensível, tão cheio de ideias, tão criativo." #Encontro pic.twitter.com/YNrWrHPuTU — Globo em (@RedeGlobo) November 2, 2020

O ator Tony Ramos destacou o "grande artista" e a contribuição deixada por Tom à televisão, além de dizer que vai se lembrar do Louro José com "carinho, afeto e agradecimento". "Meu tributo eterno a esse ator. Um grande artista que fazia daquele papagaio um ser com vida. Um artista é isso", disse.



Que conforto escutar esse homem! Tony Ramos e suas sábias palavras no nosso #Encontro: pic.twitter.com/F5TQEe1xFi — Globo em (@RedeGlobo) November 2, 2020

Figuras do esporte também enviaram mensagens. Atletas do Corinthians, time do coração de Tom , além do goleiro Cássio Ramos, a jogadora Tamires Britto e o ex-jogador Vampeta foram alguns dos que lamentaram a morte de Tom. Os apresentadores da TV Globo Carol Barcellos e Alex Escobar também deixaram recados.

"Muito triste perder Tom tão cedo assim. Generoso, amigo, talentoso, que emprestou a alma dele pro Louro José. Que ele descanse em paz", disse Escobar.

Em seguida, atores da Globo, como Rainer Cadete, Kaysar Dadour, Bianca Rinaldi, Leandro Hassum, Solange Couto, Carla Diaz e Dan Stulbach, também enviaram vídeos, assim como as cantoras Claudia Leitte, Valesca e Preta Gil.

"Louro José é um símbolo das nossas manhãs, da TV brasileira. Que Tom voe junto com o Louro pra um lugar melhor do que o nosso. Essa marca dele vai ficar pra sempre. A gargalhada, as lembranças. Sei que a gente vai eternizá-lo de várias formas", declarou Preta.

Fernanda Gentil, no final do programa, fez um apelo emocionante aos telespectadores. "Viva o hoje", pediu a apresentadora.