Louro José era coronthiano fanático Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 02/11/2020 07:47 | Atualizado 02/11/2020 07:52

Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José do programa Mais Você, da TV Globo, chegou ao futebol. Fanático pelo Corinthians, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e há 20 anos manipulava o boneco - que ficou conhecido pelas tiradas de humor -, foi homenageado por seu clube do coração, que lamentou a morte nas redes sociais. A morte do ator, intérprete do personagem Louro José do programa, da TV Globo, chegou ao futebol. Fanático pelo Veiga, que foi encontrado morto em sua casa na, na, e há 20 anos manipulava o boneco - que ficou conhecido pelas tiradas de humor -, foi homenageado por seu clube do coração, que lamentou a morte nas redes sociais.

Em breve postagem, o alvinegro escreveu: "O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do ator corinthiano Tom Veiga, conhecido por interpretar o Louro José. O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto!".

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do ator corinthiano Tom Veiga, conhecido por interpretar o Louro José.



O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto. pic.twitter.com/j7LBwwTkjp — Corinthians (@Corinthians) November 1, 2020

Torcedor assumido do Corinthians, Tom já havia até mesmo vestido o personagem com touca do clube e também com a camisa. Em 2012, no título da Libertadores, uma campanha foi feita para que o papagaio fosse ao Pacaembu para assistir à final, sendo encampada até pelo técnico Tite, hoje na Seleção Brasileira.

fotogaleria

Pintado de preto e paramentado com as cores do alvinegro, Louro José passou na área VIP, onde tirou fotos e recebeu carinhos dos torcedores.