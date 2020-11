Por O Dia

Publicado 04/11/2020 10:48 | Atualizado 04/11/2020 10:56

Rio - O "Mais Você" desta semana é inteiramente dedicado ao ator Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José, que faleceu no último domingo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) . Nesta quarta-feira, Ana Maria Braga refletiu sobre amizades verdadeiras, relembrou momentos marcantes de Tom, exibiu depoimentos de profissionais do jornalismo da Globo e deu mais informações sobre o enterro do artista