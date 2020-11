Por O Dia

Publicado 04/11/2020 08:48 | Atualizado 04/11/2020 08:54

São Paulo - Após velório no Rio de Janeiro, nesta terça, o corpo de Tom Veiga foi trasladado à cidade de São Paulo, onde será velado e enterrado no Cemitério do Horto nesta quarta-feira. A cerimônia de despedida do ator, que vai ser realizada das 14h às 15h, será restrita aos familiares e amigos. O intérprete do personagem Louro José, do programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo , foi encontrado morto no seu apartamento, aos 47 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo o Instituto Médico Legal