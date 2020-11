Ele morava no condomínio interlagos de itauna, na Barra da Tijuca, onde ocorrerá o velório Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 09:37 | Atualizado 03/11/2020 12:13

Rio - O corpo de Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi velado na manhã desta terça-feira em uma cerimônia restrita a familiares e amigos. O velório ocorreu no condomínio Interlagos de Itaúna, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o ator morava. Por volta das 11h, o corpo seguiu para São Paulo, onde será enterrado.



Para evitar aglomerações, a cerimônia foi dividida em grupos. A primeira parte foi exclusiva para familiares e a segunda aberta aos amigos.



O enterro será na quarta-feira (4), em São Paulo. O corpo do ator foi liberado do IML do Rio na tarde desta segunda (2).



Veiga foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (1). O laudo do Instituto Médico-Legal, ao qual a Globo teve acesso, aponta que o intérprete teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.



O exame de necropsia revelou que o ator já estava acometido por um aneurisma cerebral, que é um tipo de inchaço de vaso sanguíneo cujo rompimento costuma ser fatal. Geralmente, um aneurisma não provoca nenhum tipo de sintoma, o que dificulta diagnóstico precoce e um tratamento eficaz.



fotogaleria

Publicidade

Homenagem de Ana Maria Braga



Nesta segunda-feira (2), a apresentadora homenageou o amigo no programa "Mais Você".



Publicidade

A parceria entre os dois já durava 24 anos.