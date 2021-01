Cenas de O Grande Ivan Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:51 | Atualizado 21/01/2021 10:54

Rio - Estreia nesta sexta-feira 'O Grande Ivan', mais um filme do catálogo do Dinsey+, serviço de streaming da Disney. O longa, que conta a história do gorila Ivan, é uma adaptação do livro homônimo de Katherine Applegate que ganhou diversos prêmios desde sua publicação em 2013, incluindo a Newbery Medal. Pela semelhança da história na relação com os humanos e na busca pelo seu verdadeiro habitat, o filme já está - antes mesmo de estrear - sendo comparado ao clássico 'Free Willy', de 1993.

Confira a sinopse: Ivan é um gorila das costas prateadas que compartilha seu habitat em um shopping suburbano com Stella, a elefante, Bob, o cachorro e muitos outros animais. Ele possui poucas memórias da selva onde foi capturado, mas quando uma bebê elefante chamada Ruby, chega, algo dentro dele se abala. Ruby foi separada recentemente de sua família da selva, o que o faz questionar sua vida, de onde ele vem e onde ele definitivamente quer estar.