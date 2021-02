Larissa Manoela Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 09:42 | Atualizado 04/02/2021 09:43

Rio - Larissa Manoela decidiu finalmente mostrar os detalhes de sua nova casa aos fãs. Desde que se mudou para o Rio de Janeiro, a atriz começou a decorar o apartamento para que ficasse com a sua cara. E não é que ficou? Em um vídeo postado em suas redes sociais, Larissa mostra praticamente todos os ambientes da casa, que contam com três quartos, uma sala, uma cozinha americana e um pequeno escritório acoplado à mesa de jantar.

Dentre os detalhes que mais chamaram a atenção no apartamento, que têm uma decoração toda em tons de rosa mais sóbrios, foram as cadeiras posicionadas na varanda. As peças são completamente forradas por ursinhos de pelúcia e itens da Disney. Vale lembrar que Lari é fã da marca e tem até uma casa em Orlando.

"TOUR PELO MEU APÊZINHO. Vocês me pediram e eu atendi! Abri a minha intimidade no ERREJOTA pra mostrar o meu cantinho que foi todo idealizado, projetado e executado pela querida @arqpatriciamoreno Venho sendo muito feliz nesse lugar que eu gosto e ele tem todo meu coração Espero que vcs gostem tanto quanto eu!", escreveu.