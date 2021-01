Roberta Miranda Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 10:23 | Atualizado 24/01/2021 10:25

Rio - Roberta Mirando foi uma das convidadas do programa "É de Casa", da Rede Globo, neste sábado, e conversou sobre os mais de 30 anos de carreira na música e o pioneirismo no sertanejo. Outro assunto que veio à tona foram as fotos ousadas que a artista, de 64anos, costuma postar para movimentar a web.

"A primeira foto foi um escândalo e tive que excluir, levar bronca da família, levar bronca da empresária: 'O que é isso?! Você não é uma stripper, você é uma artista consagrada!'", contou a apresentadora Cissa Guimarães.

Na sequência, ela contou como fotografou esse registro polêmico: "Fui tomar um banho e mandei que a minha amiga fotografasse, essa primeira foto. Eu me assustei quando cheguei no Brasil, não sabia nem o que era isso, as pessoas enlouquecidas. Aí também depois eu relaxei, tirei uma foto com o chapéu... Bom, deixa isso pra lá!"