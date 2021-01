Roberta Miranda Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 17:31 | Atualizado 08/01/2021 17:35

Roberta Miranda, de 64 anos, está bombando nas redes sociais após postar um vídeo fazendo uma dancinha sexy. A cantora aparece de blusão, com as penas de fora e rebolando ao som de "Vem pro cabaré", de Tony Canabrava. O vídeo já teve mais de 2,9 milhões de visualizações no Tik Tok.

