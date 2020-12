Gusttavo Lima afoga as mágoas na bebida Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima, que se separou de Andressa Suita recentemente, aproveitou uma tarde de sofrência no último sábado (26). O cantor publicou Stories enquanto enchia a cara e ouvia músicas sertanejas. Porém, ele não estava bebendo qualquer coisinha. A escolhida da vez foi uma garrafa do uísque escocês Royal Salut 21, que pode ser adquirido por cerca de R$ 1,1 mil.

Nos vídeos, Gusttavo Lima começou bebendo o uísque em um copo, mas pouco tempo depois a situação já era outra. O cantor estava se acabando e tomando tudo no gargalo. No final, ele se filmou virando o recipiente para baixo, mostrando que tinha acabado com tudo.

