Publicado 25/01/2021 11:27

Rio - A divulgação da estreia de 'Fate: a Saga Winx', nova série da Netflix, ganhou um reforço mais do que especial. Amigas desde a infância, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel se uniram em um vídeo promocional da plataforma de streaming para comentar sobre a produção.

No vídeo, as duas sentem faltam da música tema da série e se propõem a dançar o hit - em ritmo de funk - e com direito a coreografia.