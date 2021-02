Ana Maria Braga e Arcrebiano no ’Mais Você’ Reprodução

Rio - Arcrebiano, mais conhecido como Bil, que foi eliminado no paredão desta terça-feira no "BBB 21", participou do "Mais Você" nesta quarta. Em conversa com Ana Maria Braga, o crossfiteiro falou sobre sua participação no reality show e disse estar extremamente decepcionado com Nego Di.

"Eu acho que a primeira coisa (que eu aprendi) lá dentro é o jogo limpo, o respeito pelas pessoas, e principalmente sobre diálogo, que foi o que faltou pra mim. Me mostrar mais lá dentro. Era o que eu queria fazer caso eu voltasse (do paredão). Fiquei impressionado com o Nego Di, em quem eu estava tentando me espelhar, mas depois de assistir aos vídeos me arrependi", disse Arcrebiano, que acreditava que o humorista era seu amigo.

"Ele conversava comigo, dizia que eu era um cara do bem e vi vídeos dele em que a Karol alegava coisas terríveis sobre mim e ele rindo de mim como se eu fosse um nada. Isso me chocou muito, muito mesmo. Eu conversava com praticamente todas as pessoas e acreditava que Arthur, Nego Di, Karol, Projota eram sinceros. Nunca passou pela minha cabeça que eles falavam coisas absurdas pelas minhas costas. O Nego Di pra mim foi um nada ali dentro".

Karol Conká



Arcrebiano contou que gostou de Karol Conká logo de cara, mas depois se decepcionou. "Tava ótimo, a gente estava trocando carinho normal. Eu deixei claro pra ela que eu não gosto de mulher que fica em cima, me apertando. Ela estava me cobrando um afeto e disse que eu não estava retribuindo. Eu gostei muito dela na primeira impressão. Tanto que eu fazia várias provas com ela. Fomos péssimos, por culpa dela. Eu estava muito disposto a ganhar as provas. Ela não gostou de trocar as duplas. Quando a gente está lá dentro, a gente não vê nada".

Bil também falou como começou o ciúme de Carla Diaz. "Antes da festa ela (Karol) me contou que uma pessoa disse que a gente não combinava. Eu nunca imaginava que ela estava falando da Carlinha, que é uma pessoa maravilhosa, gente boa demais. Aí na festa todo mundo começou a falar sobre isso. Eu fiquei até assustado porque eu estava em uma vibe boa demais. Eu fui o último a saber o que estava acontecendo. A Lumena e o Fiuk que me contaram que eu estava sendo disputado pela Carlinha e a Karol. Aí eu fui chamar o Arthur. O pessoal estava me perseguindo lá dentro. Foi onde aconteceu essa bagunça que a Karol colocou lá dentro".

Sobre não ter tomado uma posição na briga entre Karol e Carla, Bil disse que queria esperar a poeira baixar para falar o que achava. "Naquele momento eu estava numa festa, me divertindo. Eu conversei muito com o Arthur sobre essa situação. Eu queria me posicionar, mas não naquele momento. Eu queria me posicionar no outro dia. Esperei o posicionamento de amigos e eles se afastaram de mim. Eles me chamaram de covarde. Eu posso ser covarde, mas não tive culpa de nada. Depois que eu fui dormir que aconteceu esse problema todo. Teve o problema do Lucas, que eu também não estava sabendo".

Carla Diaz

Ana Maria Braga perguntou se Bil e Carla realmente flertaram e o ex-brother desmentiu. "Ana, Karol enlouqueceu. Ela criou essa situação. A Carlinha é amável dentro da casa, educada demais. Essa educação afetou a Karol, que não é educada como ela. A Karol não é educada. Eu gostava muito de fazer café e a Carlinha sempre me perguntava como fazer. Talvez a Karol tenha visto isso, esses detalhes que talvez tenham causado esse ciúme na cabeça dela. E ela tem aquela amiga, a Lumena, que também alimentou isso", disse o rapaz.

Se a confusão toda tivesse acontecido hoje, Bil teria tomado uma posição mais firme. "Eu teria me posicionado, sim, para proteger a Carlinha e não a Karol. Eu fico impressionado com aquele tanto de mulher não ter feito nada (quando Karol foi para cima de Carla no quarto). A Carlinha não tinha culpa de nada. Nem eu e o Arthur. A Sarah foi uma baita amiga, abriu meus olhos. Se fosse hoje, eu faria diferente".

Sucesso com as mulheres

Ana Maria perguntou como Arcrebiano está lidando com o assédio feminino fora do reality show. "Não sei, de verdade. Antes era normal (o assédio), agora é tudo surreal. Eu nem imaginava isso que estava acontecendo. Fiquei feliz com o acolhimento das pessoas, das mulheres. Porque esse era o meu maior medo. Eu não queria me aproximar de pessoas comprometidas porque eu tinha medo de falarem que eu estava dando em cima".

Anitta

Tímido, Bil ficou envergonhado ao falar com Ana Maria Braga sobre as cantadas que recebeu da cantora Anitta nas redes sociais. "Eu gostei, fiquei espantado", disse apenas. Anitta disse até que bancaria Bil, que recusou a proposta. O rapaz acredita que Karol tenha causado essa má impressão de que ele gostaria de ser bancado, já que dizia que ele foi interesseiro com ela.

"A Karol fez uma polêmica lá dentro nas minhas costas que eu não sabia. Eu deixei bem claro tudo para ela. Se eu tivesse amigo mesmo lá dentro, eles me contariam. Eu fui muito manipulado ali dentro. Por isso que eu fiquei chateado com Nego Di, Projota. Eu tive muito acolhimento do Gil e da Sara. Se eu voltasse (do paredão), eu ia ficar no Big Fone pra jogar com Gil e Sara. A gente teria que colocar duas pessoas do outro lado. Acabou que eu que fui para o paredão. A casa toda seguiu a Karol. Foi manipulação", disse.

Ana Maria também pediu para Bil dar adjetivos a algumas pessoas. O ex-BBB, então, chamou Biih Tube de fofoqueira. "Ela é leva e traz". Ele também chamou Arthur, Pocah, Camila e Thais de influenciáveis. "Um bom jogador é o Caio, um ótimo jogador. Mau jogadores são Karol, Projota e Nego Di".

Bil agora torce para que Gil ganhe o primeiro lugar. "O Gil é uma pessoa forte. Quero que ele leve o prêmio. Depois a Juliette e depois a Sarah". O ex-brother ainda está triste com as coisas que aconteceram no programa. "Agora daqui pra frente serei um novo Bil, com muitos aprendizados que levei da casa, alguns muito negativos por todas as situações que aconteceram lá dentro. Estou ainda muito triste com a situação que envolveu eu, a Carlinha e o Arthur".

Muito elogiado por Ana Maria Braga, Bil não segurou a emoção e foi às lágrimas quando a apresentadora disse que todos estavam vendo que ele agiu corretamente no programa e que ele era um bom rapaz.