Rio - Nego Di deixou o "BBB 21" nesta terça-feira com recorde de rejeição e participou, na manhã desta quarta, do "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga. No programa, Nego Di falou sobre participação no reality show e sobre os seus 98,76% dos votos para deixar o programa. "É um baque, eu nunca pensei que fosse tanto. Quando a gente está lá dentro, não tem noção de nada do que está acontecendo. Foi um choque", disse o humorista, que contou que acha que o levou a ter tantos votos.

"Essa noite foi bem complicada, não dormi, não troquei de roupa, fiquei refletindo. É doloroso escutar algumas coisas e ler outras coisas que você sabe que não tem a ver com seu caráter. Depois de assistir a alguns vídeos, eu vi que estava no meio de pessoas com pensamentos errados. A Karol, pra ser bem sincero. Eu falava com ela sobre uma militância exagerada, só que ela me trazia as coisas de uma maneira e eu não via como realmente foi", iniciou.

"Essa noite eu vi como ela tratou o Lucas no almoço. Para mim, essas informações chegavam de outra maneira. Muita gente lá não estava do lado do Lucas, então eu acabava indo atrás do meu instinto, eu só podia julgar pelo que eu via, eu tomava partido pelas meninas. Quando a Karol não estava na minha presença ela agia de uma maneira e, quando eu estava, ela agia de outra maneira", disse Nego Di, que acredita ter feito amizade com as pessoas erradas. "Caí no grupo errado. A Karol tem um incrível poder de manipulação. Ela jogou comigo. Me senti usado pra caramba", completou.

Nego Di também esclareceu uma declaração em que disse que era "racista, machista e gordofóbico". "Na verdade, eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que eu acredito que todas as pessoas têm um pouco de preconceito, mas muita gente não admite. Antes mesmo do BBB, eu já vinha num processo de mudar. Eu comecei a entender que várias piadas não cabiam mais, que magoavam as pessoas. Lá dentro eu tentei ficar atento a essas coisas, por isso eu sempre ouvia muito o lado das meninas, tomava posicionamento ao lado delas. Mas tem situações ali que a gente não está presente e os fatos chegam para a gente de maneira deturpada".

O humorista voltou a lamentar ter sido "manipulado" por Karol Conká. "Eu achava que eu era um grande jogador, mas na verdade eu estava sendo usado, manipulado", lamentou.

Nego Di também ficou chateado ao ver artistas fazendo campanha contra ele e disse que sofreu ataques nas redes sociais. "Eu tenho muitos defeitos e acredito que criei mecanismos de defesa ao longo da vida por tudo que eu passei. Eu me vi devastado quando cheguei no hotel, porque você vê pessoas que eu considerava amigos me virando as costas, artistas que eu sempre fui fã fazendo campanha contra mim. Eu sofri muitas ameaças, de morte, inclusive. O meu filho não pode mais ir à escola. Hoje ele não está indo a escola por isso. Eu não acredito que eu tenha feito algo para ser ameaçado de morte. Eu fui eu mesmo de acordo com o que eu podia ver lá dentro".

O humorista também falou sobre seu relacionamento com Lucas Penteado. "O Lucas me colocou em conversas e debates delicados em que ele questionou alguns princípios, meu caráter. Eu pedi para ele esperar pra me procurar, mas ele não esperou. As primeiras conversas que tive com ele foi num tom de conselho. Só que daí ele vinha e tentava puxar o assunto de novo, as meninas se estressavam com ele. Eu via o estado delas ali, mas eu não presenciava as coisas e fui me afastando dele. Eu me decepcionei muito. Ele era o meu parceiro ali. Só que aqui do lado de fora eu pude ver também o que ele passou. Muita coisa que era ideia do Projota, ele trazia para mim, ficou como se eu fosse o vilão, o idealizador. A Karol também fazia muito essa politicagem. Eu não conseguia ser um bom político, quando eu estava chateado eu me afastava das pessoas".

Arcrebiano, o Bil, e Lucas comemoraram muito a saída de Nego Di no paredão desta terça-feira. Ana Maria mostrou o vídeo para o humorista, que lamentou a atitude dos ex-amigos. "Para ser honesto, tudo que eu vi desde que eu saí de lá, não teve nada que tenha me deixado feliz. Em vários momentos eu vivi momentos legais com essas pessoas dentro do programa. A Karol Conká passava uma visão para toda a casa sobre as atitudes do Bil e ele não falava nada, ele praticamente assinava embaixo", disse Nego Di, sobre o julgamento errado que fez de Bil.