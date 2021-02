Regiane Alves e os filhos reprodução da TV Globo

Publicado 18/02/2021 14:05

Rio - Regiane Alves foi surpreendida pelos filhos durante uma entrevista virtual com Patrícia Poeta, no Encontro, nesta quinta-feira. Enquanto assistia a um vídeo de Giovanna Antonelli, recordando a parceria das duas em 'Laços de Família', Antônio, caçula da atriz, fruto de sua união com o diretor João Gomez, e, logo depois, de João, o primogênito, apareceram no vídeo e pediram para a mãe baixar um jogo no celular.



"Olha a mamãe em casa: 'Mãe, baixa o jogo!'. Desculpa, gente, isso acontece", brincou Regiane.

No bate-papo, ela ainda falou sobre a trama de Manoel Carlos, atualmente no ar no Vale a Pena Ver de Novo. Na novela, ela interpretava a Clara.



"Clara era uma chata, e as pessoas acreditavam que eu mesma era chata. Sinal de que a rejeição era uma prova de que o trabalho estava agradando. Revendo os meus antigos trabalhos, me sinto como se estivesse mexendo num baú de sentimentos, dá muito orgulho, mas, às vezes, um pouquinho de vergonha, pois poderia ter feito de outra forma", comentou a atriz.