Ana Maria Braga reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 14:40

Rio - Após entrevistar Karol Conká no 'Mais Você', na manhã desta quarta-feira, Ana Maria Braga falou sobre sua preparação para conversar com rapper, no Instagram.

"Eu sabia da responsabilidade que me esperava aqui hoje", escreveu a apresentadora na legenda da foto, onde aparece sentada no estúdio do programa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

A performance de Ana Maria foi muito elogiada pelos internautas. O nome da apresentadora chegou a ficar nos Trending Topics do Twitter. "Que entrevistadora a Ana Maria Braga. Aplaudindo aqui", escreveu a jornalista Vera Magalhães.

Que entrevistadora a @ANAMARIABRAGA. Aplaudindo aqui. Aprendendo. — Vera Magalhães VACINA JÁ (@veramagalhaes) February 24, 2021

"Gente a Ana Maria Braga como sempre fofa mas direta, não deixando de falar nada e alfinetando , mas em contra partida a Karol Conka, só por Deus", comentou Cátia Fonseca.

Gente a @ANAMARIABRAGA como sempre fofa mas direta, não deixando de falar nada e alfinetando , mas em contra partida a Karol Conka , só por Deus pic.twitter.com/mJTAppQsZH — Catia Fonseca (@catiafonseca) February 24, 2021

