Bruna Marquezine e Enzo Celulari reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 08:33

Rio - Parece que Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão mesmo juntos. A atriz postou no Stories, do Instagram, uma publicação de seu suposto affair, em que ele fala sobre seu envolvimento em uma parceria que está levando usinas de oxigênio para o Amazonas. Orgulhosa do rapaz, Bruna Marquezine compartilhou a postagem e colocou emojis de coração e de palmas.

Os rumores de um romance entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari começaram em 2020, quando os dois participaram de uma mesma ação beneficente. Bruna também convidou Enzo para sua comemoração íntima de aniversário. Este ano, os dois foram flagrados aos beijos em Fernando de Noronha.